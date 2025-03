Redevco erwirbt das rd. 25.200 qm große Fachmarktzentrum Indupark-Center Dortmund

Dortmund: Redevco erwirbt das 25.184 qm große Fachmarktzentrum Indupark-Center Dortmund in der Wulfshofstraße 6-8 für den „REDOS Einzelhandel Deutschland III“. Das 1976 errichtete und 2013 umfassend sanierte Fachmarktzentrum ist an insgesamt 30 Unternehmen vermietet, darunter Ankermieter wie Kaufland, MediaMarkt und dm.

Redevco wurde von McDermott Will & Emery, EY und dem Ingenieurbüro terraplan beraten, der Verkäufer von der Anwaltskanzlei CMS und CBRE.