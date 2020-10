Redevco verlängert viele Mietverträge

Die Redevco Services Deutschland GmbH, deutsche Landesgesellschaft des europäischen Immobilien-Investment-Managers, meldet Gastronomie- bzw. Einzelhandels-Vermietungserfolge in Berlin, Münster und Rostock. Konkret bleiben der Systemgastronom Vapiano dem Geschäfts- und Wohnhaus ALEA 101 nahe des Berliner Alexanderplatzes als Mieter erhalten. Nachdem die Gastrokette im April 2020 Insolvenz angemeldet hatte, war es im Juni gelungen, u. a. 30 Restaurants in Deutschland an ein Investorenkonsortium rund um den ehemaligen Vapiano-Vorstand Mario C. Bauer zu veräußern und in strategischer Partnerschaft mit der Hildesheimer Gastro & Soul Gruppe (Cafe del Sol, Bavaria Alm) weiterzuführen. Auf dieser Basis wurde für die bestehende Vapiano-Fläche von rund 1 100 qm ein neuer 10-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen. Das Restaurant wurde am 7. Oktober eröffnet. Bereits Anfang August 2020 hat die Drogeriekette dm ihr neues Geschäft in dem von Redevco verwalteten C&A-Gebäude in der Ludgeristraße in Münster eröffnet. Im C&A-Haus in der Kröpeliner Straße 34/36 in Rostock hat Redevco ebenfalls vorher von dem Modefilialisten genutzte ca. 370 qm für fünf Jahre an JD Sports vermietet. Die Eröffnung des neuen Ladens ist Anfang Dezember geplant.