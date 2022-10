REInvest erwirbt Bronze Gate in Luxemburg

Luxemburg: REInvest Asset Management S.A. hat sich am eigenen Standort in Luxemburg Stadt die vollvermietete Büroimmobilie Bronze Gate gesichert. Erworben wurde das Objekt für den paneuropäischen Immobilienfonds DEREIF SICAV-FIS. Hauptinvestor des in Luxemburg aufgelegten Spezialfonds ist eine große deutsche Versicherungsgesellschaft. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 65 Mio. Euro. Verkäufer ist der Projektentwickler Nextensa und Promobe „Grossfeld“.

Insgesamt umfasst Bronze Gate mit seinen namengebenden bronzenen Fassadenelementen sechs Ober- und zwei Untergeschosse mit rund 5.040 qm Mietfläche. Die Büroimmobilie konnte bereits vor Fertigstellung langfristig an die atHome Group, den größten Onlineanbieter von Immobilien- und Automobilanzeigen in Luxemburg, sowie die internationale Anwaltskanzlei CMS DeBacker Luxembourg vorvermietet werden.

Bei der Transaktion unterstützte die Kanzlei Linklaters LLP die Käuferseite und Clifford Chance die Verkäuferseite. Für REInvest übernahm Drees & Sommer die technische Kaufberatung sowie das Monitoring während der Bauphase.