REVITALIS verkauft Lübecker HanseHöfe an Familienstiftung

Lübeck: REVITALIS hat die Quartiersentwicklung HanseHöfe an eine Familienstiftung verkauft. Das Gebäudeensemble auf dem rund 8.000 qm großen Grundstück liegt im Stadtteil St. Lorenz.

Ursprünglich waren die Gebäude teilweise als Seniorenwohnheim errichtet worden und wurden zuletzt als Hotel Hanseatischer Hof genutzt. REVITALIS hat das Hotel 2021 erworben und im Rahmen einer Bestandskonversion zu Wohnen umgeplant und das Baurecht gesichert. Der bisherige Plan sieht unter anderem die Entwicklung von 1- und 2- Zimmer Apartments sowie Gewerbeflächen im Erdgeschoss in Teilen der ehemaligen Hotellobby vor. Die Überlegungen beinhalten auch eine Nachverdichtung mit Neubauten in Holzhybrid-Bauweise sowohl im Bestand als auch im Innenhof – dadurch können weitere Wohnungen sowie Town-Houses an der Ritterstraße entstehen. Die Tiefgarage bleibt erhalten.

Für den Abschluss war das Strategieberatungsunternehmen GRENIER vermittelnd tätig.