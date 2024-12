REWE wird Ankermieter im neuen Mixed-Use-Gebäude in Worms

Worms: REWE wird als neuer Ankermieter in das ehemalige Kaufhof-Gebäude einziehen. ehret+klein vermietet eine Verkaufsfläche mit Nebenflächen von insgesamt ca. 1.480 qm an den Vollsortimenter mit direktem Zugang zur Fußgängerzone. Das Gesamtprojekt umfasst 4.926 qm Mietfläche und wird derzeit umfassend saniert und umgebaut. Neben der Einzelhandelsnutzung durch REWE finden auch Büro- und Co-Working-Spaces, Gastronomie, Fitness, weitere Einzelhandelsflächen und Gewerbe ihren Platz in dem innovativen Mixed-Use-Gebäude.