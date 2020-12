Köln: Die RHEINREAL IMMOBILIEN GMBH konnte ca. 1 000 qm Bürofläche in Ehrenfeld an die Caritas Bildungszentrum für Pflege GmbH vermieten. Der Mieter nutzt die Fläche für Aus- und Weiterbildung im Bereich Krankenpflege. Der Abschluss des Mietvertrages erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der CC Coeln Consult GmbH Köln.