Hamburg: RHENIUM Asset Management erwirbt für einen offenen Spezial-AIF das 1989 errichtete rd. 4.270 qm große Büro- und Geschäftshaus in der Hudtwalckerstrasse Ecke Bebelallee in Hamburg-Winterhude von einem Family Office. Mit dem Erwerb des Objektes umfasst das gemanagte Sondervermögen 14 Immobilien. Das Portfolio besteht aus innerstädtischen, gemischt genutzten Objekten an wirtschaftlich starken Standorten in ganz Deutschland mit einem Gesamtvolumen von rd. 200 Mio. Euro.