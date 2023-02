RICHERT GROUP erwirbt Gebäudeensemble in Dresden-Laubegast

Dresden: Die RICHERT GROUP erwarb eine Wohn- und Gewerbeimmobilie im Stadtteil Laubegast. Der Kern des Gebäudeensembles in der Iglauer Straße geht auf eines der ältesten Laubegaster Gebäude aus dem Jahre 1690 zurück. Auf einem umfassenden Umbau in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch einen Zwirnfabrikanten folgte ein bunter Strauß an gewerblichen Nutzungen, um heute wohnwirtschaftlich genutzt zu sein. Ein in den 1990er Jahren ergänzend erstelltes, U-förmiges Bürogebäude fügt dem Altbau einen reizvollen Innenhofbereich hinzu, so dass der Gesamtkomplex an einen historischen Vierseitenhof erinnert.

Die RICHERT GROUP plant, den gesamten Neubauteil einer wohnwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.