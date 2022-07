RICHERT GROUP erwirbt weitere Objekte in Dresden und Zwickau

Berlin: Die RICHERT GROUP erwarb eine Villa in Dresden-Weißer Hirsch und ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtzentrum von Zwickau.

Die denkmalgeschützte Villa in der Bautzner Landstraße in Dresden steht derzeit aufgrund des Auszugs eines Generalmieters leer. Die RICHERT GROUP plant, die nachgefragten Gastronomie- und Ladenflächen in den unteren Ebenen sowie auch die Büro- und Wohneinheiten in den oberen Etagen an geeignete Nutzer neu zu vermieten.

Das Wohn- und Geschäftshaus von 1898 in Zwickau befindet sich direkt am Marienplatz und dem Dom. Das Objekt weist eine Gesamtnutzfläche von rund 1.100 qm auf. Es verfügt über zwei attraktive Ladengeschäfte im Erdgeschoss, die an einen Modefilialisten und einen eingesessenen Fachhändler vermietet sind sowie noch auszubauende Büro- und Wohnflächen in den Obergeschossen.