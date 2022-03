RMB Invest erwirbt ca. 113.000qm Gewerbe- und Energiepark Reuden/Draschwitz südwestlich von Leipzig

Düsseldorf/ Reuden/ Draschwitz: Die Rheinische Mittelstandsbeteiligungs GmbH erwirbt die Immobilienprojektgesellschaft RMB Industriepark Reuden/Draschwitz UG & Co. KG mehrheitlich. Diese ist Eigentümerin des rd. 113.000 qm großen Gewerbe- und Energieparks Reuden/Draschwitz im Südwesten von Leipzig, in dem heute bereits verschiedene Solarenergie- und Biokohleproduktionsanlagen installiert sind. Mit Auskohlen des direkt anschließenden Abbaufeldes Schwerzau soll die Landschaft rekultiviert werden und der Schwerzauer See als Teil des Leipziger Neuseenlandes entstehen. Dort ist die Etablierung einer Erholungsfunktion geplant.