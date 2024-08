Bremen: Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat rd. 1.411 qm Bürofläche in der Hermann-Köhl-Straße 3 an die CSM Deutschland GmbH vermittelt. Das Unternehmen wird die Fläche zum 1. September 2024 beziehen. Vermieter ist die HAMBORNER REIT AG.