Robert C. Spies vermittelt Flächen im Büroneubau „campus 1“

Posthausen: Die Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG hat eine rund 800 qm Bürofläche an die SolidLine GmbH sowie eine rund 220 qm Praxisfläche im Erdgeschoss an eine Zahnarztpraxis im Büroneubau „campus 1“ vermittelt. Mietbeginn ist voraussichtlich im dritten Quartal 2021 nach Fertigstellung des Projektes.

Das Bürogebäude in Mitteldorf 1 entsteht auf einem knapp 4.500 qm großen Grundstück und wird vom Bauunternehmen GOLDBECK errichtet. In dem dreigeschossigen Bürokomplex sind rund ein Drittel der Fläche für die Verwaltungsbereiche von „dodenhof“ vorgesehen und rund zwei Drittel der Fläche für externe Mieter. Vermieter ist eine Immobiliengesellschaft der Dodenhof-Gruppe.