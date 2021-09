Bremen: Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG hat eine Hallen- und Logistikfläche im Güterverkehrszentrum (GVZ) langfristig an die WINIT Germany GmbH vermittelt. Der E-Commerce-Logistiker aus China hat eine Liegenschaft mit einer Gesamtnutzfläche von knapp 40.000 qm angemietet, davon entfallen rund 33.600 qm auf die Hallenfläche, rund 4.700 qm auf die Mezzaninfläche und rund 1.300 qm auf die Bürofläche.