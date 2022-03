Bremen: Robert C. Spies verkauft für die Liegenschaftsgesellschaft Stresemannstraße Bremen GmbH & Co. KG ein ca. 3.000 qm großes Teilgrundstück in der Stresemannstraße an die SelfStorage Dein Lagerraum GmbH. Im Erdgeschoss des hier entstehenden viergeschossiger Neubaus wird ein Bäcker inklusive Café einziehen. Für die Vermarktung der Flächen ist Robert C. Spies exklusiv mandatiert.