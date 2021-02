Rödl & Partner berät Schultheiß Projektentwicklung bei Verkauf von Wohnportfolio in Nürnberg

Nürnberg : Rödl & Partner hat die Schultheiß Projektentwicklung AG beim Verkauf eines 300 Einheiten mit über 30.000 qm Nutzfläche umfassenden Neubau-Wohnportfolios im Zuge eines Asset Deals beraten. Erwerberin war Allianz Real Estate. Der Kaufpreis der Wohnungen, die sich auf drei Standorte im Stadtgebiet verteilen, betrug ca. 135 Millionen Euro.

Bei den Bauvorhaben in der Kollwitz- / Fuggerstraße, der Zweig- / Fuggerstraße und in der Wörnitzstraße handelt es sich größtenteils um öffentlich geförderte Neubauprojekte, die vorrangig Platz für Wohnungen mit einkommensorientierter Förderung (EOF) bieten werden. In den Räumen der Kollwitzstraße wird zudem eine Kindertagesstätte integriert sein. Während das Objekt Kollwitzstraße bereits im Frühjahr 2021 bezogen werden kann, sollen die beiden anderen Standorte voraussichtlich im Herbst 2022 bezugsfertig sein.