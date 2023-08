ROSA-ALSCHER Group gewinnt mit TK Maxx einen neuen Mieter im Münchner Quartier ZAM

München : TK Maxx mietet rd. 2.000 qm Gewerbefläche im neuen Quartier ZAM von der ROSA-ALSCHER Group Die ROSA-ALSCHER Group hat das ZAM mit insgesamt rd. 27.000 qm Gewerbefläche, 18.500 qm Bürofläche und 470 Mietwohnungen in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München nach den Grundsätzen der Inklusion entwickelt. Die Inbetriebnahme des ZAM wird in der 2. Jahreshälfte 2024 realisiert. Vermietet sind Flächen bereits u.a. an Lebensmitteleinzelhändler, Drogeriemärkte, Apotheken und Erlebnisgastronomien.