Round Hill Capital erwirbt über 540 Mieteinheiten im Berliner Umland

Berlin: Round Hill Capital erwirbt in drei Transaktionen 541 Wohneinheiten, verteilt auf 7 Objekte. Die Akquisitionen erfolgen für den Round Hill Capital European Residential Income Fund II. Der Fonds ist seit Mai 2023 geschlossen mit Eigenkapitalzusagen in Höhe von ca. 440 Mio. Euro.

Die erste Transaktion umfasst 497 Wohneinheiten verteilt auf 5 Objekte der TAG Immobilien AG. Die erworbenen Objekte befinden sich in Hennigsdorf, Königs Wusterhausen, Ludwigsfelde, Stahnsdorf und Potsdam.

Weitere 44 Einheiten im Umland von Berlin wurden in Off-Market Transaktionen von zwei lokalen Projektentwicklern erworben. Davon befindet sich ein Objekt in Königs Wusterhausen, unweit der TESLA Gigafactory in Grünheide und nah am neuen Hauptstadtflughafen BER, und das andere Objekt in Strausberg, östlich von Berlin.

Round Hill Capital wurde bei den Transaktionen beraten von Grant Thornton und Deloitte für steuerliche Themen, Mittelstein Rechtsanwälte für rechtliche Aspekte und Cushman & Wakefield bezüglich der technischen Due Diligence.