RQI Immobilien AG erwirbt denkmalgeschütztes „Capitol“ in Schwetzingen

Schwetzingen: Die RQI Immobilien AG hat sich im Rahmen ihrer „Denkmal-to-Core“-Strategie ein Investment kaufvertraglich gesichert. Verkäuferin ist die Stadt Schwetzingen. Die geplanten Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 11 Mio. Euro.

Umgesetzt wird das Projekt in den nächsten beiden Jahren von der RQI Denkmalboutique GmbH, einem Joint Venture der RQI Immobilien AG und der Denkmalboutique GmbH. Ashurst war für die Käuferseite juristisch beratend tätig, der ortsansässige Dipl.-Ing. Fermin Alonso Gomez von A.G.S. Architekten ist mit Planung und Projektumsetzung beauftragt.

Im Zentrum des aktuellen Vorhabens steht die umfassende Revitalisierung des historischen denkmalgeschützten „Capitol“, eines ehemaligen Kinos, das in ein Wohngebäude umgewandelt wird. In dem 1926 errichteten Lichtspielhaus in der Herzogstraße 28 entstehen 9 Wohneinheiten. Zusätzlich werden im Rahmen einer stadtplanerischen Maßnahme zwei Neubauten errichtet, darunter das exklusive „Haus am Platz“ in der Herzogstraße 24. Insgesamt werden im Zuge der Projektentwicklung 19 hochwertige Eigentumswohnungen mit zusammen rund 2.200 qm Wohnfläche, 21 Stellplätzen sowie zwei attraktive Gewerbeeinheiten realisiert.