RTLL verkauft das einmalige Neubauprojekt „The Care“ in Leipzig

Leipzig: Das Sozialprojekt The Care im Stadtteil Reudnitz hat einen neuen Eigentümer: Der Projektentwickler, die RTLL Lewerenz Holding AG, veräußerte das Objekt in der Kuchengartenstraße an die LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft für ein zukunftsweisendes und nachhaltiges Immobilienportfolio. Betrieben wird das Projekt zukünftig von der IFB-Stiftung aus Wiesbaden. BNP Paribas Real Estate war bei der Transaktion beratend tätig.

Auf einer Gesamtfläche von gut 4.500 qm entstehen eine Kindertagesstätte mit rund 120 Plätzen im Erdgeschoss, ein Hospiz mit 12 Zimmern im ersten Obergeschoss und in den drei darüber liegenden Geschossen 41 seniorengerechte, hochwertige Wohnungen mit einem Betreuungsangebot. Darüber hinaus sind 34 Tiefgaragenstellplätze geplant. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.