Dortmund : Mit zwei erfolgreichen Mietflächenvermittlungen nähert sich die RUHR REAL GmbH einer Vollvermietung der Büroimmobilie an der Stockholmer Allee 18. Im Rahmen eines Leadmaklerauftrages vermittelte das Essener Maklerunternehmen erfolgreich 425 qm an die Envision Energy CoE GmbH sowie weitere 345 qm an die MP Projektagentur GmbH.