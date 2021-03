Moers : Die RUHR REAL GmbH vermittelte rund 2.000 qm Hallenfläche und 220 qm Bürofläche an die Alpha Engineered Composites Europe GmbH. Der Händler bezieht Anfang September die Flächen an. 950 qm Hallenfläche und 220 qm Bürofläche des Objekts in Hülsdonk konnte RUHR REAL an den Logistiker für Küchen- und Möbelhersteller MMM Gruppe vermieten.