Bochum: RUHR REAL vermittelt die Stadt Bochum als Untermieter für insgesamt rund 6.600 qm Bürofläche in der Universitätsstraße. Der eigentliche Hauptmieter ist die VIACTIV Krankenkasse. Die Mietfläche des Objekts beträgt rund 6.600 qm und gliedert sich in ca. 6.000 qm Büro- und 645 qm Lagerfläche. Zudem verfügt das Objekt über 88 Tiefgaragenplätze und weitere Außenstellplätze. Im Januar 2022 wird die Stadt Bochum die Flächen in der Universitätsstraße beziehen.