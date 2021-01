Bergerhausen : Durch die erfolgreiche Vermittlung von RUHR REAL profitiert das Beratungsunternehmen Medical Senioren-Park Holding GmbH & Co. KG von größeren und moderneren Büroflächen. Das wachsende Unternehmen, mit ehemaligem Sitz in Essen-Kettwig, freut sich über die neuen 700 qm großzügigen Räumlichkeiten am Alexanderpark. Eigentümervertreter ist die Corvis Immobilienmanagement GmbH.