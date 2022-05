Essen: Die Easy Software AG verlagert seinen Unternehmenssitz von Mülheim an der Ruhr nach Essen und bezieht 2.150 qm Bürofläche im FUNKE Medienhaus. Seit 1992 befand sich der Sitz des Softwareherstellers in Mülheim an der Ruhr. Ruhr Real war vermittelnd tätig.