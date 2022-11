RUHR REAL vermittelt Fläche an Wasseraufbereitungsunternehmen in Mülheim

Mülheim a.d. Ruhr: Die Ledos AG mietet 1.750 qm Hallen- und 829 qm Bürofläche in der Geitlingstraße 115. Eigentümer ist ein privater Investor aus Mülheim an der Ruhr. Der Einzug fand am 1.10.2022 statt. Ruhr Real war vermittelnd tätig.