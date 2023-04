Oberhausen: RUHR REAL hat die Franz & Krause GmbH & Co. bei ihrer Expansion in die Region des westlichen Ruhrgebiets unterstützt und vermittelte 1.410 qm Hallen- sowie 580 qm Büro- und Sozialfläche in der Lessingstraße 18. Bezug war bereits am 1. März 2023. Vermieter ist die BS Grundbesitz Unternehmensgruppe.