Essen: RUHR REAL hat ein ca. 16.185 qm großes Grundstück an die Markus Mertens Vermögensverwaltung vermittelt. Das Objekt an der Heinz-Bäcker-Straße 31-33 im Gewerbegebiet von Essen-Dellwig unterteilt sich in ca. 310 qm Büro- und 5.940 qm Hallenfläche. Die gesamte Liegenschaft wurde langfristig an ein Unternehmen der Getränkeindustrie vermietet.