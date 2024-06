RUHRWERT Immobilien vermittelt Büro- und Hallenfläche in Oberhausen

Oberhausen: Die RUHRWERT Immobilien und Beteiligungs GmbH vermittelt ca. 3.500 qm Büro- und Hallenfläche im Gewerbegebiet Im Lipperfeld an die EthosEnergy, einem international tätigen Unternehmen mit dem Fokus auf Wartungs- und Reparaturservices für industrielle Gasturbinen. Den vorherigen Firmensitz in Mülheim an der Ruhr musste das Unternehmen aufgrund des angekündigten Abrisses der angemieteten Halle aufgeben. Vermieter des Gebäudes ist die Neickenpartner Licht- und Werbetechnik GmbH, die das Nachbargebäude auf dem Grundstück nutzen.