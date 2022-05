s.Oliver eröffnet Store an der Mönckebergstraße

Hamburg: s.Oliver kehrt zurück in die Hamburger Innenstadt: Die deutsche Modemarke bezieht das ehemalige Ladenlokal von Adidas an der Mönckebergstraße 13. Lührmann hat s.Oliver bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

Ende 2019 hatte s.Oliver seinen Flagship-Store an der Spitalerstraße geschlossen. Jetzt feiert die Mode- und Lifestyle-Brand ein fulminantes Comeback: In prominenter Lage an Hamburgs bekanntester Einkaufsstraße wird s.Oliver Ende Juni 2022 einen Store für moderne, zeitgemäße Mode für Damen, Herren und Kinder mit fast 1.000 qm Verkaufsfläche eröffnen.