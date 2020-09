Magdeburg: Baytree, die Logistikplattform von Axa IM, vermietet in ihrem Logistikprojekt in MD-Rothensee rd. 40.000 qm Hallenfläche an die Samsung SDS Europe.

Baytree errichtet auf dem 12,5 ha großen Grundstück an der Grabower Straße sechs Logistikeinheiten mit insgesamt 56.674 qm Hallen-, 4.533 qm Mezzanine- sowie 2.617 qm Büro- und Sozialflächen. Mit der Fertigstellung wird im Sommer 2021 gerechnet.