Sassenscheidt verkauft 7,5ha Grundstück in Kulkwitz bei Leipzig

Kulkwitz: Die Sassenscheidt Gruppe hat ein 75.160 qm großes Gewerbegrundstück an die ecoParks GmbH verkauft. Der auf grüne Industrie- und Gewerbebau spezialisierte Projektentwickler plant auf der Fläche einen nachhaltigen Gewerbepark zu errichten.

Das lange im Familienbesitz befindliche Areal liegt an der Göhrenzer Straße, mitten im Gewerbegebiet der Ortschaft Kulkwitz im sächsischen Markranstädt und wurde seinerzeit durch den Fenster- und Fassadenbau genutzt. In Kulkwitz will das Unternehmen einen ökologischen Gewerbepark entwickeln und zeitnah mit den Bauarbeiten beginnen. Der Abriss der Bestandshallen und die Freimachung des kompletten Grundstücks ist bereits für Ende Juli 2022 angesetzt.