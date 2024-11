NRW: Die VidaCura GmbH hat mit der Übernahme der Nordkirchen Gruppe zwei stationäre Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen übernommen. Insgesamt bieten die Seniorenhäuser Witten-Stockum in Witten und St. Mauritius in Nordkirchen 171 Pflegeplätze in Einzelzimmern sowie 15 solitäre Kurzzeitpflegeplätze. Savills hat den Käufer beraten.