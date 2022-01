Savills berät bei Transaktion des UTO-Hofs am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt: Die CONREN Land AG hat in direkter Nähe zum Hauptbahnhof das Büro- und Geschäftshaus UTO-Hof mit einer Gesamtmietfläche von rund 6.700 qm erworben. Das achtstöckige Objekt befindet sich in der Baseler Straße 35-37.Neben Büroräumlichkeiten befinden sich Einzelhandels- sowie Lagerflächen im Gebäude. Ankermieter der nahezu vollvermieteten Liegenschaft ist das Jobcenter Frankfurt, weitere Flächen sind unter anderem durch das IBB Institut für Berufliche Bildung, sowie die Kanzlei solegis Rechtsanwälte belegt. Verkäufer ist ein privater Investor, vertreten durch die ANTAN Real Estate GmbH & Co. KG. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses auf Seiten des Verkäufers beratend tätig.