Savills berät IT-Dienstleister bei Prolongation von Bürofläche in Ratingen

Ratingen: Die Seven Principles Solutions & Consulting GmbH bleibt Mieter am Ernst-Dietrich-Platz 2. Das auf innovative IT-Lösungen spezialisierte Unternehmen hat seinen bestehenden Mietvertrag im Balcke-Dürr Haus vorzeitig verlängert und setzt auf rund 910 qm Bürofläche ein neues Arbeitsplatz-Konzept um.

Insgesamt verfügt das Gebäude, das sich in der Büromarktzone Ratingen Ost befindet, über eine Gesamtmietfläche von ca. 11.000 qm, verteilt auf fünf Etagen. Eigentümer der Liegenschaft ist die Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Savills war während der gesamten Mietvertragsverlängerung exklusiv für den Mieter beratend tätig. Zudem war die ‚Brickbyte GmbH – Part of the Savills Group‘ als Workplace-Berater bei der Planung und Erarbeitung von Konzept und Design der Fläche aktiv.