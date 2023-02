Savills IM erwirbt Bürogebäude in Australien und Japan für Asien-Pazifik-Fonds

Frankfurt: Savills IM hat Büroimmobilien in Brisbane, Australien, sowie in Tokio, Japan, für seinen im Raum Asien-Pazifik investierenden „Savills IM Asia Pacific Income and Growth Fund” (APACIG) erworben.

Das Grade-A Bürogebäude „HQ South“ in Brisbane mit rund 14.600 qm Mietfläche wurde von M&G erworben. Es befindet sich im Stadtteil „Fortitude Valley“. Die Bürofläche beträgt rund 13.100 qm, im Erdgeschoss befinden sich zudem auf insgesamt 1.500 qm Gastronomiebetriebe, ein Supermarkt, eine Arztpraxis und andere medizinische Einrichtungen.

Bei dem Objekt in Tokio handelt es sich um ein hochwertiges Bürogebäude mit rund 4.350 qm Mietfläche im Teilmarkt Shinagawa.