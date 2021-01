Savills IM erwirbt Distributionszentren in Frankreich und den Niederlanden für Logistikfonds ELF 3

Frankfurt: Savills Investment Management hat im Dezember 2020 für seinen European Logistics Fund 3 drei Logistikobjekte erworben. Die Transaktionen haben ein Volumen von insgesamt rund 86 Mio. Euro. Das französische Objekt befindet sich in der Region „Grand-Est“ direkt am Flughafen Paris-Vatry. Das Gebäude umfasst 52.720 qm Mietfläche und ist vollständig an XPO Logistics vermietet. Das Distributionszentrum im niederländischen ´s-Heerenberg verfügt über 26.240 qm Mietfläche und wird vollständig von dem Logistikdienstleister Mainfreight genutzt. Die 17.600 qm Mietfläche des Logistikobjekts in Wijchen sind vollständig an Central Point sowie die Novio Packaging Group vermietet.