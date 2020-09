Savills IM erwirbt Distributionszentren in Polen und den Niederlanden

Łódź, PL / Den Bosch, NL: Savills Investment Management hat ein Logistikobjekt mit 38.270 qm Mietfläche in Łódź und zwei nebeneinanderliegende Distributionszentren in Den Bosch mit einem Gesamtvolumen von rund 52 Millionen Euro erworben. Das polnische Objekt ist in das Portfolio des Savills IM European Logistics Fund 2 übergegangen. Vermietet ist es vollständig und langfristig an Whirlpool. Verkäufer ist Invesco Real Estate.

Bei den beiden niederländischen Logistikimmobilien handelt es sich um die dritte Transaktion des Ende 2019 aufgelegten Nachfolgefonds European Logistics Fund 3. Das eine Objekt mit 16.680 qm Mietfläche wurde 2018 fertiggestellt, das andere mit 19.425 qm Mietfläche im August 2020. Beide Immobilien sind vollständig an den Logistikdienstleister Brouwers Holding BV vermietet.