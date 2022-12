Savills IM erwirbt Gewerbeimmobilien in Frankreich und Italien

Frankfurt: Savills Investment Management hat für das Investment-Mandat eines süddeutschen Versorgungswerkes zwei Immobilien in Lyon, Frankreich, und Mailand, Italien, für zusammen rund 110 Mio. Euro erworben.

Bei dem Objekt in Frankreich handelt es sich um ein modernes Bürogebäude im zentralen Geschäftsviertel (CBD) von Lyon. Das Gebäude wurde 2014 fertiggestellt und besteht aus drei miteinander verbundenen Gebäudeteilen. Die Mietfläche beläuft sich auf insgesamt ca. 11.450 qm und ist langfristig und nahezu vollständig an einen gut-diversifizierten und bonitätsstarken Mietermix vermietet. In der hauseigenen Tiefgarage stehen 130 Stellplätze zur Verfügung.

Auf Seiten von Savills IM waren Wargny Katz, Gide und Savills bei dem Ankauf beratend tätig.

Bei der Transaktion in Mailand handelt es sich um ein im Jahr 2021 komplett saniertes, gemischt genutztes Objekt mit Einzelhandelsflächen im Erd- und Untergeschoss und Büroflächen in den oberen Stockwerken. Die Mietflächen von insgesamt ca. 8.870 qm sind langfristig und nahezu vollständig an bonitätsstarke Mieter vermietet. Des Weiteren verfügt es über 65 PKW-Außenstellplätze.

Auf Seiten von Savills IM waren DLA Piper und Drees & Sommer bei dem Ankauf beratend tätig.