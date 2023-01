Savills IM erwirbt Logistikobjekt für pan-europäischen Logistikfonds bei Stockholm

Schweden: Savills Investment Management hat für seinen European Logistics Fund 3 (ELF 3) ein Logistikobjekt in Jordbro, 25 km südlich von Stockholm, erworben. Verkäufer ist Revelop.

Das im Dezember 2022 fertiggestellte Objekt verfügt über 13.000 qm Mietfläche, unter anderem mit Kühl-/Gefriereinrichtungen für den Vertrieb von Lebensmitteln. Das Gebäude ist auf die Bedürfnisse des Mieters zugeschnitten, bei dem es sich um einen führenden Anbieter in der Lebensmittelindustrie handelt. Der Mieter hat sich mit einem 20-jährigen Mietvertrag an den Standort gebunden. Das Objekt strebt eine Zertifizierung des „Sweden Green Building Council“ nach „Miljöbyggnad Silber“ an.

Beraten wurde Savills IM u.a. von KPMG, WSP und Roschier.