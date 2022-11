Savills IM erwirbt Objekte in Japan und Australien

Frankfurt: Savills Investment Management hat für seinen pan-asiatisch investierenden „Savills IM Asia Pacific Income and Growth Fund” (APACIG) in einer Serie von Off-Market-Transaktionen erste Investments im Büro- und Wohnsektor in Japan getätigt sowie ein Nahversorgungszentrum in Australien erworben.

In Japan hat Savills IM ein hochwertiges Bürogebäude im Großraum Tokio erworben. Das Multi-Tenant-Objekt verfügt über rund 5.500 qm Mietfläche und befindet sich in Laufnähe zum Bahnhof Yokohama.

Ebenfalls in Japan erwarb Savills IM ein 13 Objekte umfassendes Portfolio, das aus 7 Mehrfamilienhäusern und 6 Studentenwohnheimen besteht. Die beiden Transaktionen wurden mit unterschiedlichen Verkäufern abgeschlossen. Die Objekte umfassen insgesamt 576 Mieteinheiten und eine Gesamtmietfläche von ca. 25.000 qm. Sie befinden sich im Großraum Tokio und im Zentrum von Fukuoka.

In einer weiteren Transaktion für den APACIG erwarb Savills IM (75%) gemeinsam mit Greenpool Capital (25%), einem lokalen Einzelhandelsbetreiber in Perth, das „Forest Lakes Shopping Centre“ in Perth, Australien. Das auf den täglichen Bedarf ausgerichtete Nahversorgungszentrum verfügt über eine Vermietungsquote von 97% mit einer verbleibenden durchschnittlichen Mietvertragsrestlaufzeit von 8 Jahren. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 54 Mio. Euro. Das Nahversorgungszentrum umfasst 42 Geschäfte mit knapp 14.580 qm und verfügt mit Aldi, Coles und Woolworth über drei Supermärkte.