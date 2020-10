Savills IM mit zwei Neuvermietungen im Münchner Atrium

München: Savills Investment Management kann die zweite Vermietung im Bürogebäude Atrium in der Riesstraße 25 innerhalb weniger Monate vermelden. Der Bestandmieter Fonds Finanz, der größte Allfinanz-Maklerpool in Deutschland, erweitert seine Fläche und hat nahtlos rund 875 qm bezogen. Somit ist das Atrium auch weiterhin vollständig vermietet. Bereits im April wurde mit dem Bestandsmieter Huawei eine Erweiterung um 875 qm Mietfläche unterzeichnet. Savills IM beriet den Vermieter in beiden Fällen als Asset Manager.

Das fünfgeschossige Büro- und Verwaltungsgebäude Atrium mit insgesamt 31.700 qm Mietfläche befindet sich im Münchner Teilmarkt Olympiapark unweit des Olympia-Einkaufszentrums. Das 1991 fertiggestellte repräsentative Objekt besteht aus vier Gebäudeflügeln, die kleeblattförmig um das zentrale Atrium herum arrangiert sind.