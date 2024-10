Savills Investment Management erweitert Logistikimmobilie in Finnland

Frankfurt: Savills Investment Management hat für seinen Nordic Logistics Club Deal Fonds eine Logistikimmobilie in Hyvinkää, 50 km nördlich von Helsinki, um rund 11.000 qm Mietfläche erweitert. Das Projekt umfasste auch Änderungen an der bestehenden Infrastruktur, so wurden zum Beispiel zwei Grundstücke zusammengelegt und eine Zugangsstraße versetzt. Die Gesamtmietfläche erhöht sich auf rund 47.000 qm, die vollständig an den schwedischen Anbieter von Baumaterialien Ahlsell vermietet ist. Ahlsell war maßgeblich an dem Erweiterungsprojekt beteiligt und hat sich für die nächsten 15 Jahre an den Standort gebunden.