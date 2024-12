Savills Investment Management erwirbt weiteres Supermarktportfolio in Portugal

Portugal: Savills Investment Management hat für seinen „European Food Retail Fund“ (EFRF) ein Portfolio aus vier urban gelegenen Supermärkten in Portugal erworben.

Die vier portugiesischen Supermarktimmobilien befinden sich in den Städten Lourel, Leça do Balio, Loulé und Mafra und sind alle langfristig an Continente, den Marktführer im portugiesischen Lebensmitteleinzelhandel, vermietet.

Savills IM wurde von MLGTS, Arcadis, C&W und PWC beraten. RPE Capital Markets und PLMJ haben den Verkäufer beraten.