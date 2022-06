Savills vermittelt erfolgreich Fachmarkt-Portfolio „Pineapple“

Frankfurt: Swiss Life Asset Managers hat zwei Fachmarktzentren in Flensburg und in Biberach an der Riß erworben, die als Paket unter dem Namen „Pineapple“ am Markt firmierten. Verkäufer der beiden Immobilien sind zwei Objektgesellschaften eines holländischen Family Office. Sonar Real Estate hatte die Objekte für dieses Mandat angekauft und auch das Asset Management übernommen. Savills war für den Verkäufer tätig und hat die gesamte Transaktion beratend begleitet. Die Kanzlei KFR hat die Verkäuferseite in juristischen Fragen beraten.

Das Objekt an der Hochfelder Landstraße 11-23 in Flensburg verfügt über eine Mietfläche von rund 5.300 qm mit den Ankermietern REWE, Penny und Rossmann. In der Telawiallee 4 im oberschwäbischen Biberach ist Edeka als Hauptmieter vor Ort, insgesamt hat dieses Fachmarktzentrum eine Mietfläche von rund 3.300 qm.