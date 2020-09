Berlin: Bolia wird voraussichtlich zum Ende des Jahres die Türen seines dritten Stores in Berlin öffnen. In attraktiver Ecklage in einem herrschaftlichen Gründerzeitaltbau an der Münzstraße 14/16 am Hackeschen Markt werden künftig auf einer Fläche von rund 520 qm auf zwei Ebenen moderne Designermöbel präsentiert. Die Immobilie ist im Privateigentum. Die Vermietung war eine Kooperation von Savills und CBRE.