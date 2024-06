Langenfeld: Envu, Produzent in den Bereichen Schädlingsbekämpfung, Vegetationskontrolle und Vorratsschutz, mietet ab Januar 2025 rund 3.120 qm Laborfläche in der Raiffeisenstraße 15-16. Eigentümer der Immobilie ist die Pelka Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG. Savills war auf Eigentümerseite beratend tätig. Envu wurde von der Actum Real Estate Investment GmbH beraten.