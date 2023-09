Scaling Spaces eröffnet neuen Standort in Frankfurt

Frankfurt: Der Flex-Office-Betreiber Scaling Spaces übernimmt ab dem 1. Oktober 2023 rund 1.000 qm Bürofläche in der Frankfurter Deutschland-Zentrale des Immobiliendienstleisters JLL und eröffnet dort seinen ersten Standort außerhalb Berlins. Am Standort in der Bockenheimer Landstraße können interessierte Unternehmen ab sofort Büroflächen zwischen ca. 15 und 200 qm anmieten, auch einzelne Arbeitsplätze stehen zur Verfügung. Die Flex-Office-Flächen werden von Scaling Spaces betrieben und vermietet.