Wien: DLH Österreich darf sich bereits vor Fertigstellung über die Exklusiv-Vermietung des gesamten Logistikparks an die österreichische Schrack Technik GmbH am „e-Log Park Vienna South“ in Oeynhausen freuen! Die langfristig angelegte Zusammenarbeit der beiden Unternehmen umfasst die Vermietung von 4 Hallen, mit insgesamt 18.000 qm Lagerfläche sowie 1.900 qm Büro- und Sozialflächen auf einer Gesamtfläche von ca. 35.000 qm. Die Fertigstellung ist für Q3/2022 geplant.