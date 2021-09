Schroders Capital erwirbt den großen Hotelkomplex

Berlin: Am 1. Januar 2022 ist es soweit: Premier Inn übernimmt am Alexanderplatz ein weithin sichtbares Bestandsgebäude in der Theanolte-Bähnisch-Straße 2. Aktuell beherbergt der Komplex zwei Häuser der InterContinental Hotels Group, die aktuell und bis Ende dieses Jahres von Indigo und Holiday Inn betrieben werden. Im Januar starten umfassende Renovierungsmaßnahmen, um beide Hotels zusammenzulegen und auf Premier Inn Standards zu bringen. In die dann entstehenden 403 Zimmer werden Gästen voraussichtlich ab Frühjahr 2022 einchecken können. Das Premier Inn Berlin Alexanderplatz wird nach dem Haus in der Kurfürstenstraße 78 das zweite in Berlin.

Die rechtliche Beratung von Premier Inn lag in den Händen von Clifford Chance. Eigentümer der Immobilie ist Schroders Capital und Capital France Hotel, ein von Schroders Capital verwaltetes Hotelinvestmentvehikel.