Schroders schließt weiteren langfristigen Mietvertrag im Pollux

Frankfurt: Die Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft hat einen weiteren Mieter für den an der Messe gelegene Büroturm Pollux gewinnen können. Die KT Bank AG wird künftig gut 2.000 qm Bürofläche belegen und hat sich mit der Schroder Real Estate KVG auf einen langfristigen Mietvertrag verständigt. Vermittelt wurde der Deal durch Colliers.

Das Objekt befindet sich in zentraler Lage in direkter Nähe zum Hauptbahnhof und der Messe Frankfurt. Mit rund 35.000 qm auf 32 Geschossen zählt das 1997 erbaute und ab 2015 umfangreich sanierte Bürohochhaus zu den Core-Gebäuden in der Frankfurter Innenstadt.